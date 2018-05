Politie gaat buurt rond Brussel-Noord aanpakken

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) heeft maandag met de burgemeester van Schaarbeek en de Stad Brussel een princiepsakkoord gesloten om samen de overlast en onveiligheid in en rond het station Brussel-Noord aan te pakken. Zij geven aan hun betrokken politiezones van de federale politie, de politie Brussel Noord en de politie Brussel Hoofdstad Elsene de opdracht om tegen woensdag een geïntegreerd actieplan op te zetten.

Het politieplan moet de gehele overlast en onveiligheid in en rond het station Brussel-Noord en het nabije Maximiliaanpark aanpakken. De acties om de transmigranten en de overlast die ze met zich meebrengen weg te krijgen uit de omgeving, blijft wel prioriteit.

'We hebben altijd gezegd dat het geen zin heeft om daar cowboy te gaan spelen of om los van elkaar te werken', vertelt Olivier Van Raemdonck, woordvoerder van minister Jambon. 'De enige manier om het probleem of de overlast aan te pakken is met een gezamenlijk politieplan.'

De politiediensten krijgen nu 48 uur om het plan uit te werken en woensdag voor te stellen aan de ministers en burgemeesters. Dan pas zal bekend worden welke acties er mogelijk ondernomen worden.

Na een eerste overlegronde maandagmorgen liet minister Jambon al weten dat het doel is om het station terug te geven aan de reizigers en de woon- en handelsbuurt opnieuw veilig maken. Ondanks het princiepsakkoord blijft Schaarbeeks burgemeester Bernard Clerfayt (DéFI) sceptisch. 'Alle protagonisten beseffen dat de situatie verergert, maar er is helaas nog geen akkoord over een concrete aanpak', aldus Clerfayt.

'Vandaag lijkt het wel dat de ministers Francken en Jambon de mislukkingen van hun politiek willen goedmaken. Dat is goed nieuws. Op voorwaarde dat dit voornemen wordt gevolgd door realistische en duurzame voorstellen', vervolgt Clerfayt.

De vraag naar een geïntegreerd plan is groot bij de Schaarbeekse burgervader, want die merkt op dat er ook nieuwe vormen van criminaliteit opduiken vanwege de inmenging van de verschillende kwetsbare bevolkingsgroepen. De leefomgeving rond het Noordstation verbeteren, is daarom ook een prioriteit voor burgemeester Clerfayt. 'Laten we realistisch blijven. Een tegenbeweging waarbij enkel de politie ingezet wordt volstaat niet en zal zelfs contraproductief werken. Zo wordt het probleem enkel verplaatst.'