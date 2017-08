Pedagoog Els Consegrua (VUB): 'Waarom mag een kleuterjongen geen roze T-shirt dragen?'

Tijdens onze schoolreizen is er altijd een fuif waarbij de meisjes zich als jongens verkleden en omgekeerd. Is dat misschien een weg naar een neutrale maatschappij? (Chantal Blaes, Louvain-la-Neuve)

Els Consuegra: Eerst een kanttekening: binnen de genderstudies krijgt het begrip 'neutraal' veel kritiek. Neutraliteit is in de praktijk onmogelijk. Daarom zijn de termen 'gendersensitief' of 'genderinclusief' correcter. Wie afwijkt van bepaalde (kleding)normen, krijgt nu vaak krampachtige reacties. Zo krijg je al vreemde blikken wanneer een kleuterjongen gewoon een roze T-shirt draagt. Verkleedfeestjes kunnen zeker bijdragen tot een open debat, maar uiteraard is er meer nodig. Waarom moet er bij de geboorte van een kind meteen een geslacht worden gekozen? Waarom staan sc...