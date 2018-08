Pedagoge Rezi Friedman vervangt Aron Berger op Antwerpse CD&V-lijst na controverse

Volgens De Standaard engageert Friedman, die de zestiende plek kreeg, zich in de eerste plaats voor CD&V. 'Ik ben geen kandidaat van de gemeenschap.' Wel ziet ze zich als een soort rolmodel. 'Ik kom uit een gezin met acht kinderen, ik ben de eerste die verder studeerde. Ik zou graag zien dat meer joodse mensen dat als een opportuniteit zien.'

Op de vraag of ze mannen wel een hand geeft, geeft Friedman aan dat dat vanzelfsprekend is. Ook heeft ze geen probleem met een verbod op onverdoofd slachten. 'We moeten wel in dialoog bekijken hoe dat concreet zal worden aangepakt.'

De andere Mediahuis-kranten schrijven dat de controverse evenwel niet ver weg is. Haar vader is rabbijn Moshe Friedman, die als controversieel wordt omschreven. Zo pleit hij voor een verbod op onverdoofd slachten. Wie daar drukte om maakt, zijn 'fundamentalisten'. 'Ik ben mezelf, mijn vader heeft zijn mening', zegt zijn dochter.

