Na de rel rond Aron Berger: hoe de CD&V de lessen van Jean-Luc Dehaene vergeten is

In de wereldliteratuur staat hij bekend als Ahasverus, en in Vlaanderen schreef August Vermeylen meer dan honderd jaar geleden een boekje over die intrigerende figuur: de wandelende jood. Een eeuwige buitenstaander, gedoemd om de gebeurtenissen te aanschouwen en te ondergaan, meer dan ze zelf te bepalen en in handen te nemen. Het is helemaal van toepassing op Aron Berger. We hadden het natuurlijk nog nooit meegemaakt: een chassidische jood die een plaats kreeg op de Antwerpse CD&V-lijst, met de zegen van CD&V-vicepremier en kandidaat-burgemeester Kris Peeters. Ineens prijkte zijn foto op de voorpagina van alle kranten: een magere man met hoed, pijpenkrullen en een wat verbaasde blik naar de wereld om hem heen.

...