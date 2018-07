Parket seponeert klacht van Francken over naziafbeelding

Het parket van Brussel heeft de klacht geseponeerd die staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) had ingediend tegen de jongerenafdeling van Ecolo omdat die hem als een nazisoldaat had afgebeeld. De klacht dateerde van oktober vorig jaar. De staatssecretaris diende ze in nadat Ecolo J hem een maand eerder in een fotomontage had afgebeeld in naziplunje met een geweer in de hand. Het ging om een aanklacht tegen de samenwerking met Soedan voor de identificatie van transitmigranten in de buurt van het Maximiliaanpark.

Een verontwaardigde Francken had om verontschuldigingen gevraagd, maar diende klacht in toen die er niet kwamen. Nu blijkt die klacht te zijn geseponeerd wegens niet prioritair, zegt de staatssecretaris. 'Spijtige zaak. Als politieke partij een collega afbeelden als nazisoldaat met geweer in de aanslag is op geen enkele wijze te verantwoorden. Pure haat', luidt het.

Het parket van Brussel bevestigt aan Belga dat de zaak geen prioriteit was en deze daarom geseponeerd werd. 'De klacht is niet definitief afgewezen. Als het parket nieuwe elementen verkrijgt, kan het dossier opnieuw geopend worden of kan er een klacht met burgerlijke partijstelling ingediend worden', meldt een parketwoordvoerder.