Parket onderzoekt Tom Meeuws voor geknoei met facturen bij De Lijn

Het Antwerpse gerecht voert een strafrechtelijk onderzoek naar de Antwerpse SP.A-voorzitter Tom Meeuws. Dat meldt VTM Nieuws woensdagavond. Hij zou in zijn vorige job als directeur bij De Lijn in Antwerpen geknoeid hebben met facturen aan het Antwerpse cultuurhuis De Roma. De openbaarvervoersmaatschappij deed zelf aangifte van de zaak, waarop het parket een onderzoek is gestart.

Tom Meeuws kwam al eerder in opspraak voor de heisa met facturen bij De Lijn. Het Antwerpse SP.A-kopstuk keurde als directeur bij De Lijn in Antwerpen een factuur van 664.000 euro van cultuurhuis De Roma goed, voor de organisatie van het openingsfeest voor de Reuzenpijp van de Antwerpse premetro. Die affaire betekende uiteindelijk de doodsteek voor het Antwerpse kartel met Groen, 'Samen'.

Het parket opende in februari al een onderzoek naar de zaak. Dat gebeurde na aangifte van De Lijn, bevestigt de woordvoerder van de openbaarvervoersmaatschappij Tom Van de Vreken aan VTM Nieuws. 'In zijn uitspraken die hij eerder dit jaar aan de pers deed, zijn nieuwe elementen naar boven gekomen. En we zijn verplicht om die te laten onderzoeken.' Het gerecht zal contracten en betaalde facturen tussen De Lijn en de Roma, tussen 2013 en 2015, verder analyseren.

Meeuws zelf en SP.A reageren voorlopig niet. Volgens VTM Nieuws was het Meeuws zelf die ervoor zorgde dat De Lijn aangifte deed. Hij had bij zijn vertrek immers een dading afgesloten met de openbaarvervoersmaatschappij, waardoor beide partijen de zaak stil moesten houden. Door zijn verklaringen in de pers had hij dat akkoord zelf geschonden en kon de Lijn niet anders dan naar het parket stappen, klinkt het.