Overheid mag gegevens van elke vliegtuigpassagier verzamelen

Het parlement keurde in december al een algemene wet goed die de overheid toelaat om gegevens van passagiers op internationaal trein-, tram-, bus-, scheepvaart- en vliegverkeer bij te houden. Maar die wet verplicht de regering om per vervoerssector toestemming te vragen aan de Privacycommissie. Dat is nu gebeurd voor de luchtvaart.

Volgens de woordvoerder van minister Jambon Olivier Van Raemdonck is de regeling "grondig besproken met de luchtvaartmaatschappijen", en wordt het bijvoorbeeld niet onmogelijk voor maatschappijen om nog lastminutevluchten aan te bieden. Concreet zullen de maatschappijen 48 uur voor elke vlucht gegevens over de passagiers en over hoe en wanneer ze reserveerden en betaalden, moeten doorspelen aan de Belgische overheid. Om het risico op fouten te verkleinen moeten ze dat nog een tweede keer doen, op het moment dat iedereen al in het vliegtuig zit en niemand nog kan uitstappen.

Het koninklijk besluit voor de luchtvaartsector kan volgens Van Raemdonck nog voor de zomer verschijnen. Het systeem zou dan tegen het voorjaar van 2018 operationeel moeten zijn. De maatregel kadert in de strijd tegen terreur.