ookmijnzorg: nieuwe, harde campagne strijdt tegen bandwerk in de zorg

Een naakte vrouw zit op een lopende band, terwijl een patiënte en haar verzorgers vertellen hoe de dagelijkse zorgrituelen zo snel mogelijk moeten gaan. Op het einde van de lopende band wordt de vrouw ingepakt in een kartonnen doos. 'Is dit ook uw zorg?'

Met dat schokkend beeld willen Leuvens schepen van Sociale Zaken Bieke Verlinden (sp.a) en haar partijgenote Dorien Meulenijzer, OCMW-raadslid in dezelfde stad, het debat over de besparingen in de zorgsector aanzwengelen via een nieuwe campagne. 'Van haren kammen tot steunkousen aandoen, elke zorghandeling moet tegenwoordig als prestatie afgevinkt worden in een vastgelegde procedure', schrijven ze in een opiniestuk op Knack.be. 'Net zoals aan de lopende band in de autoassemblage is de zorg een pakket 'standaardhandelingen' dat afgewerkt moet worden met de chronometer in de hand: zestig seconden om een patiënt uit bed te halen, twee minuten om te douchen.'

Verlinden en Meulenijzer willen af van de 'mechanische benadering van efficiënte in de zorg.' 'Laat ons dit keer de discussie ten gronde voeren en de juiste 'schuldige' aanwijzen: een systeem dat al decennialang scheefgroeit onder de principes van de markt. Laat ons de zorg zo herdenken, dat we opnieuw menselijke relaties centraal stellen en zorgverleners vertrouwen en tijd geven om het verschil te maken in het leven van mensen.'