'Onmenselijke' Francken-tweet over Brussels Airlines zet kwaad bloed bij PS en Ecolo

In zijn tweet linkt Francken de luchtvaartmaatschappij aan zijn uitwijzingsbeleid: 'Dienst Vreemdelingenzaken is met duizenden terugkeervluchten per jaar waarschijnlijk een van de grootste klanten van Brussels Airlines. We duimen voor een goede afloop'.

De N-VA-staatssecretaris verwijst daarmee naar de donkere wolken die boven de nationale luchtvaartmaatschappij hangen.

Bij Brussels Airlines vindt om 17 uur een bijzondere ondernemingsraad plaats. Er wordt meer bepaald nieuws verwacht over het lot van topman Bernard Gustin en van financieel directeur Jan De Raeymaeker, en mogelijk ook de toekomstige positie van Brussels Airlines binnen moederbedrijf Lufthansa en diens filiaal Eurowings. De bonden vrezen voor een inkrimping van het Belgische merk. Dat zou tientallen banen kunnen kosten in België.

De opmerking van Francken, die al meermaals voor politieke commotie zorgde met zijn communicatie via Twitter, wordt op zijn zachtst uitgedrukt niet gesmaakt door de Franstalige oppositiepartijen.

De PS reageerde al via zijn officiële kanaal en beschuldigt de staatssecretaris van 'cynisme en onmenselijkheid terwijl het personeel van Brussels Airlines voor zijn toekomst vreest'.

Ecolo-Kamerlid Benoit Hellings, lijsttrekker voor Ecolo-Groen bij de gemeenteraadsverkiezingen in Brussel, reageerde met een reeks walgende emoji.