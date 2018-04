Omstreden EU-topambtenaar Martin Selmayr is lid van CD&V

Martin Selmayr, de voormalige kabinetschef van Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker, kreeg op 21 februari plots een fikse promotie tot secretaris-generaal van de Commissie, de hoogste ambtenaar in de EU.

De flitsbenoeming - de 48-jarige Duitse jurist solliciteerde begin dit jaar eigenlijk voor de functie van vice-secretaris-generaal, maar enkele minuten na zijn benoeming kondigde Juncker aan dat de secretaris-generaal Alexander Italianer met pensioen ging, waarna Selmayr prompt promoveerde - veroorzaakt deining in Europese kringen.

De Europese Commissie mocht het woensdag opnieuw gaan uitleggen in het Europees parlement, dit keer in de commissie Begrotingscontrole. Het parlement was onder meer geïnteresseerd in Selmayrs Wikipedia-pagina. Die paste hij in december vorig jaar zelf aan om 3.45 uur 's morgens. Verdacht, vindt het parlement, omdat het erop zou kunnen wijzen dat de Duitser al op de hoogte was van zijn kans om het tot secretaris-generaal te schoppen, terwijl Italianer pas op 20 februari aankondigde dat hij met pensioen ging.

De Commissie antwoordde daarop dat de nachtelijke Wikipedia-escapades van Selmayr 'niets te maken hadden met zijn latere benoeming tot secretaris-generaal'. Selmayr kreeg tijdens de kerstvakantie meldingen van vrienden, familie en collega's dat de informatie op zijn Wikipedia-pagina niet correct was, klonk het.

Zo stond er bijvoorbeeld dat de man lid was van de CDU van Duits bondskanselier Angela Merkel, maar 'hij is al sinds 2014 van de Vlaamse christendemocraten', zei de commissie. CD&V dus. De man woont al sinds 2003 in Brussel.

Ook informatie over zijn cv en zijn religieuze overtuiging was fout. Selmayr deed de aanpassingen zelf, maar in overleg met Wikipedia, dat de informatie ook controleerde, zegt de Commissie. Op de vraag waarom de secretaris-generaal om 3.45 uur 's morgens zijn Wikipedia-lemma aanpaste, kreeg het parlement geen antwoord.