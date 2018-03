Wankelt de Europese Commissie na het Selmayr-schandaal?

21 februari jongstleden, iets over halftien 's ochtends. Net als zijn collega-Europajournalisten krijgt Jean Quatremer een verrassende e-mail. Het bericht meldt dat de pers die dag voorgelicht zal worden door Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker zelf. 'Dat was zeer ongebruikelijk', vertelt Quatremer. 'Ik schat dat Juncker in zijn carrière als voorzitter van de Europese Commissie hoogstens vijf keer in de perszaal is geweest. Toen bleek dat hij gekomen was om de promotie van zijn kabinetschef, Martin Selmayr, tot secretaris-generaal van de Commissie aan te kondigen, was mijn argwaan helemaal gewekt. Zulke zaken worden normaal in een persbericht meegedeeld, niet op een persconferentie.'

