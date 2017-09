Offerfeest: Inspectiediensten stellen overtredingen vast in Gaasbeek, Lichtervelde en Maasmechelen

In Gaasbeek doekte het FAVV een illegale slachtvloer op. In de erkende slachtinrichtingen van Lichtervelde en Maasmechelen stelden de inspecteurs van de Vlaamse Inspectie Dierenwelzijn overtredingen vast op het dierenwelzijn.

Inspecteurs van het federaal voedselagentschap vielen samen met agenten van de lokale politie Pajottenland binnen in een illegale slachtplaats in Gaasbeek (Lennik), namen er de nog 65 levende schapen die ze er aantroffen in beslag net als het slachtafval van de reeds geslachte 30 schapen en stelden er de nodige pv's op.

In de erkende slachtinrichtingen van Lichtervelde en Maasmechelen werd het slachten tijdelijk stilgelegd omdat de Inspectie Dierenwelzijn overtredingen vaststelde op de reglementering inzake dierenwelzijn. Ondanks het feit dat in deze slachthuizen het onverdoofd slachten nog toegelaten is, werd men na de vaststellingen in Lichtervelde verplicht dat op een verdoofde wijze te doen.

In een reactie laat Ben Weyts, Vlaams minister van Dierenwelzijn (N-VA), weten dat "door het kordaat ingrijpen van de diensten op deze plaatsen meer dan 100 schapen gered werden van dieronwaardige toestanden". Hij benadrukt dat er geen enkele uitzondering getolereerd wordt op het verbod op onverdoofd slachten in tijdelijke slachtvloeren. "De nodige pv's werden opgemaakt en de boetes zullen volgen", aldus de minister.