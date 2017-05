NAVO-topman herhaalt: België moet defensie-uitgaven verdubbelen

Op de NAVO-top in Brussel trok Amerikaans president Donald Trump van leer tegen de Europese lidstaten. Op zich was dat geen verrassing: Trump zegt al langer dat Amerika in vehouding te veel bijdraagt aan de NAVO, en dat de Europese landen dringen hun financiële verplichtingen moeten nakomen. Daarover is afgesproken dat ieder land twee procent van zijn BBP aan defensie spendeert, maar in realiteit zijn er amper vijf van de 28 lidstaten die dat ook doen.

Ons land geeft zelf net geen procent aan defensie uit, waarmee het een van de slechtste leerlingen van de klas is. Met een nieuw strategisch plan van minister Steven Vandeput (N-VA) moet dat tegen 2030 omhoog naar 1,3 procent, maar vorige week al liet NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg in een interview met Knack verstaan dat dat niet voldoende was.

Na de donderpreek van Donald Trump herhaalt Stoltenberg dat België een inhaalbeweging moet maken. 'Ik verwacht van alle bondgenoten dat ze gevolg te geven aan wat we in 2014 hebben beslist. Om de besparingen te stoppen, gradueel meer te investeren en naar het uitgeven van 2 procent van het BBP te gaan binnen een decennium,' zo verklaarde Stoltenberg aan Belga. 'Ik heb dit meermaals besproken met de eerste minister Charles Michel en met andere politieke leiders in België.' De vraag is of wat de NAVO vraagt ook realistisch is: een verhoging van een procent komt neer op een inspanning van om en bij de vier miljard, wat in het huidige budgettaire klimaat van ons land niet onmiddellijk haalbaar lijkt.