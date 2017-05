NAVO-baas Stoltenberg: 'België zal defensie-inspanningen moeten verdubbelen'

Donald Trump, de meest controversiële Amerikaanse president sinds vele jaren, komt donderdag 25 mei naar Brussel om er samen met 27 andere regeringsleiders en staatshoofden het nieuwe NAVO-hoofdkwartier in te huldigen. Het valt te verwachten dat hij van die gelegenheid gebruik zal maken om zijn bondgenoten de levieten te lezen omdat de meesten te weinig investeren in defensie. Volgens Jens Stoltenberg, de Noorse secretaris-generaal van de NAVO, heeft hij een punt. 'Er is beterschap. Voor het eerst sinds 2015 is de trend van besparingen gestopt. Maar dat volstaat niet.'

Trump gaf bij zijn aantreden in januari de NAVO-lidstaten een jaar om te voldoen aan hun financiële doelstellingen. Stoltenberg staat meer flexibiliteit toe. 'Twee jaar geleden beloofden alle NAVO-leden om tegen 2024 twee procent van hun bruto binnenlands product te besteden aan defensie. Dat is een grens die slechts vijf leden bereikten in 2016. Straks komen daar nog drie leden bij zoals twee Baltische staten en Roemenië.' Van dat laatste land kan je je overigens wel afvragen of ze die euro's niet beter zouden besteden aan bijvoorbeeld infrastructuurwerken, want het land heeft nog altijd maar één snelweg, om maar iets te noemen.

België is al jaren de risee op NAVO-bijeenkomsten omdat het samen met Luxemburg helemaal onderaan staat inzake defensie-uitgaven. België besteedt dit jaar ongeveer 0,9 procent van het bruto nationaal product of 3,9 miljard euro aan militaire uitgaven. In het nieuwe strategische plan van defensieminister Steven Vandeput (NV-A) moet dat de komende jaren stijgen tot 1,3 procent, maar dat plan treedt pas in werking na de volgende federale verkiezingen in 2019. Het is bovendien nog een heel eind verwijderd van de gevraagde norm van twee procent en die is volgens sommigen binnen de regering totaal onhaalbaar en onrealistisch. Ter vergelijking: de Verenigde Staten investeerden vorig jaar 3,16 procent van het bruto nationaal product aan defensie-uitgaven en Trump belooft een verdere stijging. Volgens Stoltenberg zullen deze geldkwesties de NAVO-bijeenkomst bijna volledig domineren en zal het er op aankomen om Donald Trump 'happy' terug naar Washington te laten vliegen.