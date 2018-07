'NAVO-top wordt een van de grootste operaties sinds jaren voor politie in Brussel'

Ze benadrukt dat de Brusselse politie op die dagen ook op tal van andere activiteiten aanwezig moet zijn.

De NAVO-top duurt twee dagen en vindt plaats op twee verschillende plaatsen. Overdag vinden de activiteiten plaats in het nieuwe hoofdkwartier van de NAVO. De Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis in het Jubelpark vormen dan weer het decor voor de officiële diners. Er zullen in totaal 55 delegaties aanwezig, met daarbij ook de staats- en regeringsleiders van de 29 NAVO-lidstaten.

Versterking

'Dit wordt voor ons een heel grote operatie. Een van de grootste operaties sinds jaren', zegt Ilse Van De Keere. 'Bovendien vinden er in de stad nog enkele andere evenementen plaats die onze aandacht trekken, zoals de Wereldbeker voetbal, Brussel Bad, en de Vlaamse feestdag. En we moeten ook mensen voorzien voor de gebruikelijke interventies.'

De Brusselse lokale politie zal dan ook kunnen rekenen op versterking van de federale politie en andere politiezones. Ook het aantal militairen zal worden opgevoerd. Om hoeveel manschappen het gaat, wordt niet meegedeeld, al klinkt bij het leger dat het gaat om 'maximaal 800 mensen'.

Dreigingsniveau 2

Het dreigingsniveau zal voor de top niet worden verhoogd: niveau twee (op een schaal van vier) blijft aangehouden. 'Het coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD) heeft voorbije weken verschillende analyses gemaakt', zegt Benoît Ramacker van het Crisiscentrum. 'Er zijn geen aanwijzingen voor een verhoogde dreiging. We blijven dus op twee.'

'We hebben niet enkel een analyse gemaakt voor de top zelf, maar ook voor elke VIP, elke delegatie en elk evenement dat rond de top georganiseerd wordt, zoals bijvoorbeeld betogingen', klinkt het nog.

Details over de aparte analyses worden om veiligheidsredenen niet gegeven. Tot slot zullen er - zoals gebruikelijk is bij elke internationale top - bijkomende veiligheidsmaatregelen worden genomen. Het gaat onder meer om het instellen van veilgheidszones en het voorzien van een escortebegleiding. De veiligheidszones komen aan het NAVO-hoofdkwartier, het Jubelpark, de Ameirkaanse ambassade en aan The Hotel, zo verduidelijkt Ilse Van De Keere.

Vermijden

'Voor de mensen die zich in de stad willen begeven, raden we toch aan om die plaatsen zoveel mogelijk te vermijden. We adviseren ook om zoveel mogelijk gebruik te maken van het openbaar vervoer. De metro's zullen sowieso rijden. Alle stations worden bediend, maar het is wel mogelijk dat bepaalde in- en uitgangen worden afgesloten." Het afsluiten van het verkeer zal "tot een minimum worden beperkt', klinkt het nog. 'We willen dat het dagelijks leven van de mensen zo weinig mogelijk wordt verstoord.'

In de marge van de NAVO-top vinden nog minstens twee betogingen plaats. Zaterdag worden, volgens de organisatoren, zowat 10.000 mensen aan het Noordstation verwacht voor de manifestatie 'Trump Not Welcome'. Op woensdag zal de organisatie 'Agir Pour La Paix' ook actie voeren aan het Schumanplein, vlak buiten de veiligheidszone.