Nationale Loterij: 'België is de Far West van het online gokken'

Gokken is in principe verboden. Maatschappelijk ongewenst, maar helaas niet uit te roeien. Om deze menselijke drift in veilige banen te leiden worden vergunde kansspelen toegelaten.

Dat kanaliseringsbeleid, belichaamd door de Kansspelcommissie, is geen succes. In 2015 piekte de omzet van private gokoperatoren tot 5,3 miljard euro, meer dan de Vlaamse onderwijsbegroting. Vooral online gokken en weddenschappen boomen, net zoals het aantal verslavingen.

Na zeven jaar tijdverlies komen er dit jaar spelregels voor online gokken. Hulpverleners zijn echter sceptisch. 'De goksector heeft de regelgeving naar zijn hand gezet.' Ook Jannie Haek, topman van de Nationale Loterij, luidt de alarmbel. 'België is de Far West van het online gokken.'