Online gokken: zelfs de scholen zijn niet meer veilig

Zes jaar geleden waagde Thibaut (27) zijn eerste gokje op de voetbalpronostiek, in het wedkantoor waar zijn vader een habitué was. Het duurde niet lang voordat hij de stap naar online wedden zette. 'Veel praktischer', zegt hij. 'Het duurt twee minuten om je te registreren. Je hoeft de straat niet meer op, er komt geen cash aan te pas. Een paar muisklikken, en je rekening is aangemaakt. Heel discreet allemaal.' Discretie was geen detail: als overheidsdienaar behoorde Thibaut tot de zowat 45.000 Belgen die ambtshalve op de uitsluitingslijst van de Kansspelcommissie (KSC) staan.

...