N-VA belooft fietsbrug over de Schelde in Antwerpen: 'We weten dat ze realiseerbaar is'

Dat schrijft Gazet Van Antwerpen, en schepen van Stadsontwikkeling Rob Van de Velde (N-VA) bevestigt dat een eerste onderzoek heeft uitgewezen dat het plaatsen van een brug op twee mogelijke locaties haalbaar is. De brug zal wel sowieso regelmatig het scheepvaartverkeer moeten doorlaten, stelt Van de Velde.

Volgens N-VA is een fietsbrug over de Schelde niet zomaar een prestigeproject, aangezien de Kennedyfietstunnel en Sint-Annatunnel verzadigd raken door de sterke toename van het aantal fietsers in Antwerpen. Met het idee van een brug wordt al lang gespeeld, maar nu zou de haalbaarheid ervan vastliggen. Twee locaties komen in aanmerking: ter hoogte van de Kennedytunnel en ter hoogte van het gebouw van het hof van beroep op het Zuid, dat gesloopt zal worden.

'We weten dat ze realiseerbaar is, maar de hoogte en technische details moeten nog verder worden uitgewerkt', zegt Van de Velde. 'De twee mogelijke locaties liggen aan de zuidrand, omdat daar minder scheepvaartbewegingen zijn: de cruiseschepen komen daar bijvoorbeeld niet voorbij. Aan de noordrand kan je werken met overzetboten en watertaxi's.'

De fietsbrug zou op Linkeroever kunnen worden aangesloten op de fietsas die gepland staat van Burcht naar Sint-Anneke en aan de overzijde op de fietsas van de Scheldekaaien. N-VA wil voorlopig niets kwijt over het benodigde budget, maar stelt dat de stad niet alleen zou opdraaien voor de kosten. 'We kijken ook naar Vlaanderen en wie weet zijn er ook private investeerders geïnteresseerd', zegt Van de Velde.