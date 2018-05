Minister De Block gaat medicinale cannabis legaliseren

Over de precieze inhoud van het KB waaraan het werkt, wil het kabinet van minister De Block nog niet communiceren - 'gezien de gevoeligheid van het thema'. Van één ding gaat het wel uit: de wetswijziging zou er komen voor het einde van deze regeerperiode in 2019.

Medicinale cannabis heeft een gunstig effect op spierpijnen en de beschadiging van zenuwen. Het kan ook worden gebruikt als pijnstiller voor kankerpatiënten en als middel om de kwalijke neveneffecten van chemotherapie te neutraliseren.

Eigenlijk zijn wij een start-up in de biotechnologie, geen cannabisbedrijf

Met het KB zal de minister in eerste instantie het jonge Limburgse bedrijf Rendocan tegemoetkomen, dat nieuwe soorten cannabis voor geneeskundig gebruik wil ontwikkelen én produceren. Joris Vanvinckenroye en Steven Peters, de stichters van het bedrijf, werken samen met de Universiteit Hasselt. 'Eigenlijk zijn wij een start-up in de biotechnologie, geen cannabisbedrijf', zegt Vanvinckenroye. 'De voorbije jaren hebben we aan verschillende universiteiten zaden van uiteenlopende cannabisplanten gekocht. Daardoor beschikken we nu over een unieke genetische databank.' Aan de hand daarvan willen Vanvinckenroye en Steven Peters werken aan wat zij 'cannabis 3.0' noemen.

In Hasselt is een onderzoekslaboratorium van 500 vierkante meter bijna klaar voor gebruik, en nog dit jaar hoopt Rendocan de ontwikkeling te kunnen beginnen van de grootste cannabisplantage ter wereld voor medicinaal gebruik. Het bedrijf heeft een site van 15 hectare ter beschikking gekregen in Kinrooi, aan de grens met Nederland. De eerste fase van het project vraagt een investering van ongeveer 20 miljoen euro, die volgens Vanvinckenroye 100 nieuwe jobs zal opleveren. 'Als het project volledig operationeel is, kan de tewerkstelling oplopen tot 1000 jobs. We willen 5000 kilo medicinale cannabis per jaar produceren.' Die zou in eerste instantie naar het buitenland gaan.