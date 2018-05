'België zál cannabis legaliseren. Het is alleen een kwestie van tijd'

Drugs produceren, verdelen, verkopen en gebruiken: in België is het allemaal verboden. Ook cannabis valt onder onze - bijna honderd jaar oude - drugswet. Maar de stemmen om het geneeskundige en recreatieve gebruik van die softdrug toe te laten, klinken almaar luider. 'Het is een internationale trend: België kan die niet stoppen.'