Mechels schepen Bart De Nijn (N-VA) geen kandidaat meer

Hij kan zich niet vinden in de inhoud van de campagne en de samenstelling van de lijst. Dat schrijven Gazet van Antwerpen en Het Nieuwsblad zaterdag. 'De partij wil oppositie voeren als coalitiepartner, en dat vind ik geen goed idee', aldus De Nijn, die in 1982 een eerste keer verkozen werd als gemeenteraadslid voor, toen nog, de Volksunie. Hij heeft ook kritiek op minister van Financiën Johan Van Overtveldt, 'die bekleed is met het gezag van de partijtop en alles komt regelen'.

De Nijn wijst erop dat hij, op de lijsttrekker na, in 2012 het grootste aantal voorkeursstemmen binnenhaalde. 'Ik heb het gevoel dat de partij niet meer naar mij wil luisteren', zegt De Nijn zaterdag. 'Sommige van mijn partijgenoten hebben eigenlijk kritiek op mij, want ik heb veel geïnvesteerd in het openbaar domein. Ik wil met respect behandeld worden en wil dat er gezegd wordt dat we goed werk hebben geleverd.'

Nog volgens De Nijn moest eerste schepen Marc Hendrickx de eerste plaats krijgen. Die ging naar Freya Perdaens, maar zij wordt 'als lijsttrekker te vroeg opgebrand'.

'Blijkbaar is Van Overtveldt niet erg dapper en durft hij de confrontatie met de tegenstrevers niet aan, want hij wordt lijstduwer. Als hij het allemaal wil regelen, zou hij lijsttrekker moeten zijn en echt zijn verantwoordelijkheid nemen.'

Vorig jaar werd De Nijn in beroep vrijgesproken voor belangenvermenging in een bouwdossier. Na de veroordeling in eerste aanleg, in 2015, moest hij zijn schepenambt opgeven. 'In die periode heb ik me niet echt gesteund gevoeld door mijn partij', klinkt het. Hij kreeg wel eerherstel en is sinds eind vorig jaar weer schepen.