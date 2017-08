Malaise bij controledienst politie

De Algemene Inspectie is de tweede, minder bekende controledienst van de politie, naast het Comité P. Er werken normaal gezien 96 mensen, maar dat aantal is de laatste jaren gezakt. De dienst verzuipt naar verluidt in het werk: 'De rotte appels bij de politie hebben alle reden om iets geruster te zijn. We hebben niet langer de middelen om alle zaken grondig te onderzoeken.'

De dienst staat al acht jaar onder ad-interimleiding van inspecteur-generaal François Adam. Die is sinds 1 augustus met pensioen en zou vervangen worden. 'Maar dat schijnt niet te lukken. De opvolger blijft uit. Onze baas doet daarom gewoon voort, ondanks zijn officiële pensionering.' Vreemd genoeg moest de man wel zijn veiligheidsbadge en wapen inleveren. Om binnen te kunnen, kreeg hij een bezoekersbadge.

'Het klopt dat er wat vertraging is omdat een topkandidaat afgehaakt heeft', reageert Olivier Van Raemdonck, woordvoerder van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). 'Daarom hebben we gevraagd aan meneer Adam om nog even langer te blijven. Tot 1 september.' De minister is zich ook bewust van de onderbezetting. 'We werven aan zoveel we kunnen', luidt het.