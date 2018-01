Louis Tobback: 'Je moet van Theo Francken geen zondebok maken'

Deze week begint Louis Tobback aan zijn allerlaatste jaar als burgemeester van Leuven. In 2018 wordt een tijdperk afgesloten, niet alleen in zijn stad maar ook in de Vlaamse politiek: 'Ik steek het niet weg: mijne zak is leeg. Als ik nog eens burgemeester had willen worden, zou dat mijn verkiezing te veel zijn geweest.'