Kamiel Vermeylen Redacteur Knack.be analyse

Wat met Francken? 'In Franstalig België lijkt premier Michel slechts de handpop van de N-VA'

Wouter Beke was vrijdagochtend de eerste partijvoorzitter die openlijk het woord 'ontslag' in de mond nam over de omstreden Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken. Maar is een ontslag wel aan de orde? En waarom horen we maar bitter weinig van premier Michel?