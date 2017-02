Liesbeth Homans: 'Unia moet er niet alleen zijn voor klagende allochtonen'

Net als haar kersverse federale collega Zuhal Demir is ook Vlaams minister voor Gelijke Kansen Liesbeth Homans niet te spreken over Unia: "Ik stel me serieuze vragen bij de werking van Unia", zegt de minister. "Exclusief vacatures openstellen voor één doelgroep, dat is pure discriminatie.

Homans, bevoegd voor onder andere Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, opent dan ook een intern onderzoek naar Unia, het vroegere centrum voor gelijke kansen. "Unia verdedigt maar één doelgroep: de mensen van allochtone origine", zegt ze in De Zondag.

"Wat deze week naar buiten kwam, was de druppel te veel", verklaart de minister. "Unia is een overheidsinstelling die de belangen van elke burger zou moeten verdedigen. Ze krijgt hiervoor 7,7 miljoen euro van de Vlaamse en de federale overheid. Maar ik stel vast dat ze die opdracht niet uitvoert. Unia is niet neutraal, niet objectief. Ze verdedigt maar één doelgroep, namelijk die de mensen van allochtone origine. Als een blonde vrouw met blauwe ogen wordt uitgescholden voor nazihoer en klacht indient, is de kans dat zij gehoord wordt, nihil. Als een vrouw met een hoofddoek klacht indient omdat ze uitgescholden wordt, is de kans honderd procent."

"Is het niet de opdracht van Unia in te gaan tegen racisme en discriminatie?", gaat Homans verder. Ze geeft nog een ander voorbeeld: "Unia heeft onderzocht of ouders het zouden appreciëren mocht hun kind trouwen met iemand met een andere huidskleur. Wat publiceren ze? Dat de meerderheid van de autochtone ouders dat niet graag zou hebben. Wat publiceren ze niet? Dat een nog grotere meerderheid van de allochtone ouders dat niet graag zou hebben. Opnieuw: Unia neemt het op voor één groep."

N.v.d.r. Uit het persbericht van Unia blijkt dat Liesbeth Homans de werkelijkheid enigszins anders voorstelt. Zo communiceerde Unia wel over het onderzoek bij allochtonen en blijkt zelfs dat allochtone ouders minder problemen hebben met een schoonkind met een andere huidskleur dan autochtone ouders.

Homans benadrukt dat een centrum voor gelijke kansen nuttig kan zijn. Maar dan moet iedereen er terecht kunnen. Dat Unia-directeur Els Keytsman een verleden bij Groen heeft, heeft volgens Homans niets te maken met het openen van een intern onderzoek. "Wie het centrum leidt, is niet relevant. De manier van werken stoot mij tegen de borst. Ofwel sta je als centrum open voor iedereen die klachten heeft over discriminatie, ofwel ben je een centrum voor klagende allochtonen"

(Paul Cobbaert)