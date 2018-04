Leerstoornissen voortaan gebundeld in digitaal leerlingenpaspoort

Er komt een digitaal 'leerlingenpaspoort' dat de informatie bundelt waarover scholen en Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB's) beschikken. Dat moet komaf maken met een hoop overbodig werk voor de scholen en met een pak frustratie voor de leerling en zijn ouders, schrijven de kranten van Mediahuis maandag.

Elke school heeft bakken informatie over zijn leerlingen, maar als die van school veranderen, verhuist die informatie niet mee. Gevolg is dat bijvoorbeeld mensen van kinderen met dyslexie of dyscalculie bijna elk jaar opnieuw met hun attesten moeten staan zwaaien om de juiste steun te krijgen. Of dat leraren niet meteen zicht hebben op de noden van leerlingen met leermoeilijkheden.

Het nieuwe decreet Leerlingenbegeleiding moet daar een mouw aan passen. Dat legt vast dat scholen en CLB's informatie over de leerling kunnen uitwisselen. Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) baseert zich daarop voor een "leerlingenpaspoort".

Privacy

'Vandaag houden scholen en CLB's heel wat informatie bij, maar die wordt telkens anders bewaard. Dit maakt dat die gegevens versnipperd zijn, waardoor het onduidelijk is waar een leerling recht op heeft. Zo'n leerlingenpaspoort of een elektronisch leerlingendossier reist mee met de leerling', legt ze uit.

Big Brother op de schoolbanken mag het systeem zeker niet worden. De leerlingen hebben recht op hun privacy en kunnen vragen om bepaalde zaken niet te registreren. Tegen 1 januari 2019 moet het systeem klaar zijn.