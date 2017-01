Koloniale monumentenstrijd nu ook in Geraardsbergen: 'Den Olifant' zaait verdeeldheid

Na Oostende en Gent is ook in Geraardsbergen een koloniale beeldenstorm opgestoken. Steen des aanstoots is een trompetterende olifant die in 1949 werd onthuld als eerbetoon aan locale Congo-pioniers die 'hun leven lieten voor de beschaving'. Anders dan in Oostende en Gent is het stadsbestuur vooralsnog niet bereid een bord te plaatsen met duiding en excuses voor de begane misdaden tijdens het koloniaal bewind.