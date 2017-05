Knack in gesprek met Yasmien Naciri, 'voor rechts te links en voor links te rechts'

***

U vindt het wenselijk dat politieagenten een hoofddoek mogen dragen?

Naciri: Canada en het Verenigd Koninkrijk tonen dat het kan, dat het geen invloed hoeft te hebben op hoe ze werken. Dus waarom niet? Ik heb er geen probleem mee dat iemand zijn religiositeit uitdraagt. Zolang ikzelf maar neutraal behandeld word. Een politiekorps met alleen maar blanke mannen is ook niet neutraal.

Is het aanvaarden van de zichtbare scheiding tussen kerk en staat niet de voorwaarde om te komen tot een Europese islam?

Naciri: Ik hou niet van die term. Doe mij maar de rationele islam, zoals de jonge Gentse imam Khalid Benhaddou die bepleit.

Wat is dat, 'Europees' of 'westers'? Ik vind van mezelf dat ik modern - en dus westers - gekleed ga. Maar veel Vlamingen vinden een hoofddoek juist oosters. Het is ook echt fout om de hoofddoek of de djellaba af te doen als ouderwets. Waarom is een autochtone Vlaming met een baard een hipster en wordt in een migrant met even lange baard een potentiële integrist gezien?

Begrijpt u niet dat sommige autochtonen bang zijn van moslims? De recente golf van aanslagen is toch op het conto van moslimfundamentalisten te schrijven?

Naciri: Denkt u dat moslims niet bang zijn voor aanslagen? Ik pendel elke dag van Mol naar Antwerpen. Mijn mama heeft me aangeraden om niet meer de trein in Antwerpen-Centraal te nemen, maar om uit te wijken naar het station van Berchem: 'Daar is het risico kleiner.'

Het debat over de islam is verziekt. Ik weet niet meer wie oprecht begaan is met de samenleving en wie moslims gratuit beschuldigt omdat hij eigenlijk uit eigenbelang handelt. Neem nu Francken Theo (sic). Hij postte op de sociale media een filmpje van een moslim die Moederdag onrein noemt. Waar háált hij het? In onze cultuur worden moeders op handen gedragen, en in verschillende Noord-Afrikaanse landen is Moederdag een officiële feestdag. Alle moslims vieren hun moeder. Maar nee, een lid van de federale regering vindt ergens een filmpje van een van de meest conservatieve moslims die er rondlopen en uitgerekend dát verspreidt hij. Zo stigmatiseert deze staatssecretaris in één klap alle moslims van dit land. Waarom eigenlijk?

Zou u dat soft racisme durven te noemen?

Naciri:Soft racisme? Er is veel verdoken racisme bij de Vlaamse rechterzijde. Bij het Vlaams Belang is het racisme openlijk: Filip Dewinter zegt dat de Koran hetzelfde is als Mein Kampf. Dat is natuurlijk compleet absurd. Denk je niet dat de wereld er een tikje anders zou uitzien als alle twee miljard moslims nazi's zouden zijn? Maar ook de N-VA is niet zonder zonden. En links gaat evenmin vrijuit. Op Facebook word ik vaak 'toegevoegd' aan behoorlijk linkse discussiegroepen. Zelfs daar merk ik veel haat jegens migranten en vooral moslims. Wie tegen moslims is, is zogezegd geen racist maar 'verdedigt de verlichting'.

