Opiniemaakster Yasmien Naciri: 'Als mannen bepalen wat vrouwen moeten doen, heb je een probleem'

Yasmien Naciri is hyperactief. Als @Smienos tweet ze dat het een lieve lust is. Ze blogt en schrijft columns voor De Morgen. En ze is vaak te gast op televisie. Tegelijk is ze op haar vijfentwintigste een eeuwige student. Een keurig meisje ook, geboren en getogen in Mol. Daar liggen haar roots: 'Als ze naar mijn identiteit vragen, zeg ik nooit dat ik een "Marokkaanse" ben. Ik noem mezelf ook niet vaak een "Belgische" of "Vlaamse". Ik zeg altijd: "Ik kom uit Mol." Ik ben een gewoon meisje uit de Kempen.' Ze spreekt verzorgd Algemeen Nederlands, op een Kempense ondertoon na die herinnert aan de taal van Hugo Matthysen en Bart Peeters in Het Peulengaleis, toen ze in de huid kropen van 'Jehan en Petrick'.Ons Yesmien praat net zo.

...