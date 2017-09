Keert Pascale Peraïta terug al directrice van Samusocial? 'Onvoorstelbaar en totaal wereldvreemd'

Zo staat volgens de RTBF in een brief die haar advocaat op 1 september schreef naar de ontslagnemende voorzitter van de raad van bestuur van de daklozenorganisatie. Ook De Morgen bevestigt het bericht via de advocaat van Pascale Peraïta.

Volgens de Franstalige openbare omroep is het weinig waarschijnlijk dat Peraïta effectief opnieuw aan de slag gaat als directrice van Samusocial. Wellicht moet de brief gezien worden als een bewarende maatregel om haar rechten op een ontslagvergoeding te vrijwaren.

Pascale Peraïta nam verlof zonder wedde als directrice toen ze benoemd werd als voorzitster van het OCMW van de stad Brussel, in opvolging van Yvan Mayeur die burgemeester geworden was.

Het zal een nieuwe raad van bestuur zijn die over het lot van Pascale Peraïta zal beslissen. Die kan echter pas samengesteld worden nadat een algemene vergadering het ontslag van de huidige raad van bestuur bekrachtigd.

De Brusselse regering heeft reeds de lijst van de nieuwe bestuurders opgemaakt. Het gaat uit mensen uit de daklozensector, de twee regeringscommissarissen en de vertegenwoordigers van de bevoegde kabinetten (de zogeheten permanente genodigden).

Geen enkele politieke vertegenwoordiger maakt in de toekomst nog deel uit van de raad van bestuur van Samusocial.

Groen: 'Logische reactie was geweest om zelf ontslag te nemen'

'De logische reactie van mevrouw Peraïta, van socialistische signatuur, was geweest om zelf ontslag te nemen als directrice. Nu doet ze opnieuw een poging om geld te verdienen van de organisatie die zich inzet voor daklozen en die daarvoor kan rekenen op publieke middelen en giften van mensen en bedrijven', reageert Brussels parlementslid en lid van de onderzoekscommissie, Arnaud Verstraete (Groen). Hij noemt het nieuws 'onvoorstelbaar en totaal wereldvreemd.'

Verstraete dringt er andermaal op aan dat de algemene vergadering van Samusocial zo snel mogelijk samenkomt om de nieuwe raad van bestuur te benoemen. 'Ik verwacht dat die raad van bestuur weigert om op de vraag van Peraïta in te gaan en om er alles aan te doen om hieraan geen cent teveel uit te betalen. We hebben altijd gedacht dat het ontslagnemend voorzitter Michel Degheldre was die Samusocial nu leidde, maar vorige week bleek dat Pascale Peraïta en Yvan Mayeur gewoon aanwezig waren op een vergadering van de raad van bestuur', aldus nog het Groen-parlementslid.

Voor zijn Ecolo-collega Alain Maron gaat het om een 'aangekondigde catastrofe', waarvoor de huidige PS-MR-Open vld-meerderheid in de stad Brussel een zware verantwoordelijkheid draagt. Het was immers die meerderheid die Peraïta aanstelde als OCMW-voorzitster en ermee instemde dat ze verlof zonder wedde kon nemen bij Samusocial. 'Het is uitgesloten dat zij terugkeert naar de directie van Samusocial en/of dat de overheid mevrouw Peraïta een ontslagvergoeding zou betalen', benadrukt Maron.