'Kan niet de bedoeling zijn' - Slachtofferfonds heeft 'spaarpot' van 140 miljoen euro

Dat blijkt uit cijfers die Kamerlid Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD) opvroeg bij minister van Justitie Koen Geens (CD&V). 'De bijdragen aan het Slachtofferfonds werden al meermaals verhoogd, maar de uitgaven stijgen niet evenredig. Daardoor blijven de reserves jaar na jaar aangroeien, wat niet de bedoeling kan zijn', zegt Lahaye-Battheu.

Wie veroordeeld wordt in strafzaken moet een bijdrage storten in het Slachtofferfonds. Slachtoffers van opzettelijke gewelddaden of hun verwanten kunnen daar onder bepaalde voorwaarden terecht voor financiële hulp, bijvoorbeeld wanneer de dader onbekend is of onvermogend blijkt. De bijdrage bedroeg tot voor kort 150 euro, maar werd in de programmawet vorig jaar opgetrokken tot 200 euro.

Het gecumuleerd overschot van het Slachtofferfonds blijkt tussen 2012 en 2016 aangegroeid te zijn van 60,8 miljoen euro tot 140,1 miljoen euro, meer dan een verdubbeling. Vorig jaar werden er 1.674 verzoekschriften ingediend, beduidend meer dan de jaren daarvoor, toen het aantal rond de 1.200 schommelde. Gemiddeld zeven op de tien verzoekschriften krijgen een positieve beslissing, blijkt uit de cijfers die Lahaye-Battheu opvroeg.

In mei vorig jaar wijzigde de Kamer de wet. De bedragen voor hulp werden opgetrokken: de reguliere hulp werd opgetrokken van 62.000 euro naar 125.000 euro en de dringende hulp, die kan worden toegekend tijdens de procedure, werd verdubbeld van 15.000 euro naar 30.000 euro. Daarnaast werd de categorie van slachtoffers uitgebreid en voortaan valt ook de rechtsplegingsvergoeding onder de procedurekosten die kunnen worden vergoed.

'Het valt af te wachten of die maatregelen hun effect zullen hebben', zegt Lahaye-Battheu. 'Zo niet moeten andere initiatieven worden overwogen. We zouden bepaalde zaken kunnen uitsluiten van een bijdrage, bijvoorbeeld veroordelingen voor zeer lichte verkeersmisdrijven. Het kan in ieder geval niet de bedoeling zijn dat de reserves blijven aangroeien.'