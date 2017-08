'Als de persoon die je in de ellende stort eerst "allahoe akbar" roept, ben je beter af'

Toen ik nog als dagbladjournalist werkte, waren we er beducht voor: elke zomer - traditioneel komkommertijd - wordt gekruid met een feit dat de kranten dagen, zelfs weken in de ban houdt. Een prinses die zich te pletter rijdt, een gasleiding die dood en vernieling zaait, een brand in een trein in een vakantieoord, een man die kinderen ontvoert, opsluit en vermoordt... Allemaal zomer-items.

...