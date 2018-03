Justitie houdt DNA-profielen onschuldigen dertig jaar bij

De Belgische justitie houdt DNA-profielen van onschuldige mensen dertig jaar lang bij na de definitieve uitspraak in de zaak waarin ze verdacht werden, behalve als de persoon in kwestie zelf vraagt om zijn of haar DNA-profiel vroeger te verwijderen. Dat laatste gebeurt nauwelijks. 'Enkel het DNA van veroordeelden mag bijgehouden worden', zegt Matthias Dobbelaere-Welvaert, specialist privacy bij deJuristen.