Jongerenafdeling Open Vld nodigt Puigdemont uit in Gent

Vorige maand circuleerde het bericht dat Carles Puigdemont de eed zou afleggen in het Vlaams Parlement. Maar dat stuitte op protest, vooral bij Open Vld. 'Puigdemont werd vorige week verboden aanwezig te zijn in de Kamer van Volksvertegenwoordigers voor een colloquium', zegt de jongerenafdeling bovendien op Facebook. 'Daarom nodigt Jong Vld Gent hem uit, om alsnog zijn visie te geven op de toekomst van Catalonië, de rol van de Europese Unie en de impact die België in deze zaak kan hebben.'

Puigdemont is aangekondigd om 19.30 uur in het liberaal archief in Gent.