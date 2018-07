Jongeren kijken steeds vaker porno: 'Wat zeker niet helpt, is paniekerig de smartphone afpakken'

Jongeren kunnen constant op internet, en onvermijdelijk botsen ze dan op de beukende lijven van Pornhub, XHamster en verwante websites. 'We vinden zo makkelijk porno, en laten we niet flauw doen: we kijken er ook naar. Maar we leren er niet kritisch mee omgaan.' Voor ouders en scholen is er werk aan de winkel.