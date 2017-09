Jan Jambon: 'Het kan niet dat mensen die zich met lijf en leden inzetten voor hun job, aangevallen worden'

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) staat achter de oproep van zijn partijvoorzitter en burgemeester van Antwerpen. Dat zei hij zondag in De Zevende Dag (Eén), waar hij reageerde op het incident in Borgerhout waar twee agenten werden aangevallen door omstaanders. De Wever eiste een krachtig signaal van de buurt, iets wat hem forse kritiek opleverde. Jambon staat echter achter de woorden van zijn voorzitter. "De buurt moet afstand nemen van de feiten en zeggen: 'Dit tolereren we niet'", want voor de minister kan het niet dat "mensen die zich met lijf en leden elke dag inzetten voor hun job, aangevallen worden".

"Het begin van het oplossen van een probleem, is de feiten benoemen", stelde Jan Jambon. "Het kan zijn dat sommigen dergelijke uitspraak polariserend vinden, maar politiemensen aanvallen is dat ook", voegde hij eraan toe.

Wat de verschillende versies van het incident op de Turnhoutsebaan betreft, wees de minister erop dat politiemensen beëdigde ambtenaren zijn, wat betekent dat hun verslag onder ede is opgemaakt "en dat is heel veel waard".

Minister Jambon wierp zondag ook op dat het niet zeker is of de Somaliër die op 25 augustus militairen met een mes aanviel in centrum-Brussel, wel geradicaliseerd was. "'Allahu Akbar' (God is groot) roepen is tegenwoordig een hype, zoals het in de jaren 80 populair was om met de (extreemlinkse) CCC te dwepen", stelde hij.

Volgens Jambon was de aanvaller geen lid van een netwerk of maakte hij geen deel uit van een grote strategie, maar net dat soort van mensen is volgens de NVA'er moeilijker aan te pakken of te ontdekken.

