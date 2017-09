Incident Borgerhout: 'Filmpjes tonen niet hele verhaal'

Zaterdag verschenen berichten dat agenten klappen hebben gekregen, toen ze een vrouw wilden controleren, die na een eerdere poging op de Turnhoutsebaan was weggereden en in een zijstraat botste. Toen de agenten de vrouw daar wilden controleren, zou er een grote groep omstaanders zijn gevormd.

Onze collega's kregen rake klappen en trappen", zei politiewoordvoerder Wouter Bruyns daarover in VTM Nieuws. Er was ook sprake van een groep aanvallers die uiteenstoof, nadat andere ploegen toekwamen.

Zaterdag publiceerde De Morgen videobeelden die een deel van de gebeurtenissen toont.De krant citeert Assia Missaoui, die in de buurt het Offerfeest aan het vieren was. 'Ze verdraaien de feiten', zegt Missaoui tegenover De Morgen. 'Ze zeggen dat tientallen jongeren hen omsingelen, maar in werkelijkheid hielden mensen afstand en is de arrestatie gebeurd zonder dat er iemand tussenkomt. Mocht er al sprake zijn van geweld, dan is het niet te zien op mijn beelden.'

De beelden zijn gemaakt vanuit een gebouw dat deels uitkijkt op de zijstraat. Een volledig zicht op de plaats waar het incident zich afspeelde, is er niet. Op de beelden is aanvankelijk te zien hoe een vrouw weg probeert te komen van twee politieagenten. Daarbij klinken op de achtergrond de woorden: "Zie zie, politiegeweld". De vrouw stapt uiteindelijk in de auto, maar een agent haalt er haar dan uit. De agent en de vrouw verdwijnen daarop uit beeld. Een andere agent praat met twee andere personen. Er lijkt enigszins geduwd en getrokken te worden.

Een tweede filmpje toont enkele tientallen omstaanders die het voorval veelal rustig gadeslaan. Eén persoon trapt wel een politiefiets omver. Een andere persoon legt een andere fiets aan de kant. Niet veel later komen meerdere combi's aangereden. Opnieuw zijn niet alle agenten de hele tijd zichtbaar. Een derde filmpje, dat op de socialenetwerksite Facebook te zien is, lijkt nog wat later te zijn opgenomen. Ook daar lijkt de situatie rustig. Er zijn zo'n negen combi's en verschillende agenten zichtbaar. De situatie wordt beheerst.

De Antwerpse politie wordt met de beelden beschuldigd van "het verdraaien van de feiten".

'Belaagd'

De woordvoerder blijft er als reactie op de beelden evenwel bij dat leden van het korps werden "belaagd". Nadat de auto in de zijstraat is gebotst, wordt volgens de politie de dame gedwongen om uit te stappen. "Ze weigert, wij halen ze eruit en ze begint te krijsen", zegt politiewoordvoerder Wouter Bruyns. "We trachten de dame te overmeesteren. Dan worden onze collega's, in de rug zelfs, belaagd en worden ze dus gehinderd in hun taak."

Volgens Bruyns is er nooit verklaard dat het om een grote groep zou gaan, noch dat het om jongeren zou gaan. "Het gaat om een groep omstaanders. En daarvan zijn er enkelingen die van de situatie gebruik maken om bij wijze van spreken hun agressie bot te vieren op onze inspecteurs. Nadat de politie pepperspray heeft ingezet, zijn ze kunnen ontkomen en is de situatie ook ineens opgelost."

De filmpjes tonen volgens de politie niet het hele incident en tonen evenmin de start. Op verdere vragen over de precieze chronologie van het filmpje wordt vooralsnog niet ingegaan. "Daar doen we geen verdere uitspraken over, omdat dat deel uitmaakt van het onderzoek, dat we zijn gang willen laten gaan", aldus Bruyns nog.

De bestuurster van de vluchtende auto kon worden opgepakt. Ze werd meegenomen door de politie. Het parket moet beslissen of ze voorgeleid wordt bij de onderzoeksrechter wegens gewapende weerspannigheid.

Het is niet de eerste keer dat agenten van de Antwerpse politie aangevallen worden door jongeren. "We tillen heel zwaar aan dit nieuwe incident", zegt Bruyns. "Geweld tegen de politie kan niet."

De Wever: 'Onbegrijpelijk, hoe zo'n groep van tergende en zelfs agressieve jongeren telkens weer de reputatie van onze stad besmeuren'

Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) is niet te spreken over de aanval op politieagenten, vrijdag bij de Turnhoutsebaan. Eerder op de dag noemde hij het gedrag al laag en stelde hij te hopen dat de schuldigen worden aangeduid.

"Ik vind dat eigenlijk onbegrijpelijk, hoe zo'n groep van tergende en zelfs agressieve jongeren telkens weer de reputatie van onze stad besmeuren", reageert Antwerps burgemeester Bart De Wever. "Politiemensen aanvallen terwijl ze een interventie uitvoeren op een door militairen gesignaleerd voertuig en dus over onze veiligheid aan het waken zijn, dat is ronduit van het laagste gedrag."

"Ik hoop echt dat er een helder signaal vanuit de buurt komt", vervolgt de burgemeester, "om niet alleen die daden te veroordelen, maar de schuldigen ook aan te duiden en het respect voor de politie voorop te stellen."

Ook de politie tilt zwaar aan de feiten. De betrokken jongeren worden opgespoord.