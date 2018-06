'Intense en nuttige ontmoeting' op informele top over migratie, maar geen concrete oplossingen

'Als we met intensiteit verder werken in de komende dagen, dan is er vooruitgang mogelijk tegen donderdag.'

Zestien Europese leiders kwamen zondagmiddag samen in de Berlaymont voor een mini-migratietop, die eind vorige week in allerijl was georganiseerd door Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker op vraag van de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Als er tegen eind deze maand geen Europese asieloplossing op tafel ligt, dreigt haar minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer ermee de Duitse grenzen te sluiten.

Echte oplossingen kwamen er - zoals verwacht - niet uit de bus. De ontmoeting was een 'werkvergadering' en een 'voorbereidende ontmoeting' voor het echte werk op de Europese Raad van donderdag en vrijdag, zegden Merkel en haar Franse bondgenoot Emmanuel Macron vooraf al.

Maar volgens Belgisch premier Charles Michel was het een 'intense' en 'nuttige' ontmoeting met 'parler-vrai' van iedereen rond de tafel. 'Als we de komende dagen met intensiteit verder werken aan echte operationele maatregelen om de buitengrenzen te beschermen, aan solidariteit op Europees vlak en als we echt geëngageerd zijn om precieze akkoorden te sluiten met landen buiten de EU, dan is er vooruitgang mogelijk tegen donderdag', zei de premier na afloop. 'Ik hoop dat we dan stappen in de goede richting kunnen zetten om samen de uitdaging te boven te komen.'