Dirk Draulans Redacteur bij Knack Opinie

'Het is perfide dat de Boerenbond aanraadt om pesticiden te gebruiken om de buxusmot te verdelgen'

Bioloog en Knack-journalist Dirk Draulans is (weer) in zijn wiek geschoten over de visie van de Boerenbond. Ditmaal over de strijd tegen de buxusmot.