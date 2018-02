Riooljournalistiek, beste lezer, dat is wat u hier voorgeschoteld krijgt, riooljournalistiek van een 'zogenaamde wetenschapsjournalist'. Zeg dat Sonja De Becker, voorzitter van de Boerenbond, het gezegd heeft. De Becker was in haar wiek geschoten, omdat ik enkele Boerenbond-onvriendelijke zinnen - maar ook niet meer dan dat - debiteerde in het programma De Afspraak op Canvas, waar ik uitleg mocht geven over de aanwezigheid van de wolvin Naya in ons land.

...