'Het is hoog tijd dat wij als journalisten terugkeren naar de essentie'

Reageren op de vele nieuwsartikels, opinies, columns en analyses die we bij Roularta met onze verschillende titels - van Knack tot Trends - publiceren, kan op verschillende manieren. Vandaag schrappen we één van deze manieren. Het openbaar reageren onder artikels op onze websites wordt onmogelijk.

Commentaren op nieuwssites kunnen waardevol zijn, maar waren dat om verschillende redenen momenteel bij ons niet.

Dankzij de groei van onze verschillende titels online - langs Nederlandstalige en Franstalige kant - groeide de nood om onze inspanningen qua moderatie en de bestrijding van misbruik op te trekken. Het doet me veel plezier de middelen en tijd die zo zouden verdwijnen in de toekomst te kunnen investeren in kwaliteitsjournalistiek.

Als we eerlijk zijn, was de situatie verre van ideaal. Een van de problemen was de vaak respectloze aard van de reacties die een constructieve dialoog onmogelijk maakten.

Drie jaar geleden dachten we dit te kunnen oplossen door het anoniem reageren onmogelijk te maken. Maar de creativiteit van enkelingen bleek grenzeloos en sommigen bleven de ruimte onder artikels vervuilen aan de hand van - soms meerdere - valse profielen die we wegens gebrek aan tijd en middelen onmogelijk konden bestrijden.

De constructieve reacties - want die waren er wel degelijk - verdronken tussen commentaren waarin elke zoektocht naar dialoog onvindbaar was.

Een plaats bieden voor waardig en geïnformeerd debat blijft een van de meerwaardes van onze publicaties. Daarom nodig ik ook iedereen uit zich in haar/zijn reacties niet langer te beperken tot enkele zinnen. Heel vaak ontvangen we op de redactie uitzonderlijk boeiende opiniestukken die we met veel plezier publiceren. Je hoeft trouwens geen professor of politicus te zijn om een mooie bijdrage aan het publieke debat te leveren, iedereen is welkom om me haar/zijn opiniestuk te mailen op jago.kosolosky@knack.be. Bij het beoordelen van opiniestukken controleren we steevast de feiten die vermeld worden, bekijken we of stellingen voldoende beargumenteerd worden en weigeren we bepaalde zaken - zoals persoonlijke aanvallen - te publiceren.

Ik kan u verhalen vertellen over journalisten die angstig waren in eigen naam een stuk te publiceren, over lezers die gechoqueerd werden, allemaal omwille van de reacties onder artikels, maar dat doe ik niet. Liever grijp ik in opdat dit niet meer zal gebeuren.

Voortaan weiger ik het op mij te nemen mensen online op te voeden en middelen, die belangrijk journalistiek werk mogelijk kunnen maken, hiervoor aan te wenden.

Het is mijn job m'n hand in het vuur te kunnen steken voor alles wat op onze sites verschijnt. Het is niet mijn job mensen te tonen hoe ze zich online moeten gedragen.

Onze missie is onze lezers informeren en ze kennis laten maken met verschillende stemmen die wij interessant en relevant vinden. Waarom redacties zich ooit een online taak hebben toegeëigend die offline meteen zou weggelachen worden, blijft voor mij onduidelijk. Het is dan ook met groot plezier dat ik afstand neem van deze klus en ons journalistiek fundament zo een nieuwe impuls geef.

Op een moment waarop valse nieuwsberichten ware gevolgen kennen en sociale mediagiganten - die wij gebruiken als een van de manieren om onze artikels de wereld in te sturen - zich ondanks indrukwekkende middelen moestrijden tegen haat en misinformatie online, is het hoog tijd dat wij als journalisten terugkeren naar de essentie. Onze missie is onze lezers informeren, ze laten kennismaken met verschillende stemmen, zonder in de vele vallen te trappen die ingebakken lijken in online journalistiek - van de soms gevaarlijke drang naar snelheid tot een verslaving aan nietszeggende clicks. Zo dienen we verder elke dag de lezer.