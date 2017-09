Herman Van Goethem: 'Ik stond aan de grond genageld bij de coming out van mijn zoon'

Omdat de aanvaarding van holebi's begint bij het gezin start Het Roze Huis, de koepel van holebi- en transgenderorganisatiesin de provincie Antwerpen, vanaf zondag 24 september met de praat- en luistergroep 'Trotse ouders van holebi's'. Bedoeling is ervaringen delen over hoe je als ouder op een positieve manier kunt omgaan met de holebi-geaardheid of de genderidentiteit van je kind. Dat daar nood aan is, was aanvankelijk ook een verrassing voor de rector van de Universiteit Antwerpen, Herman Van Goethem, ambassadeur van het project en zelf vader van een homoseksuele zoon. 'Het toont aan hoe hard wij onderschatten hoe jong de aanvaarding in onze samenleving nog is. We hebben rasse schreden vooruit gezet, maar dat gebeurde pas de laatste vijftien jaar. Amper dertig jaar geleden kon je hier helemaal niet zo vrij als homokoppel over straat lopen als nu.'

