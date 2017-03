Hendrik Vuye: 'Er zit geen rek meer op het elastiekje van Francken'

'Deportatiewet', 'atoombom' en 'aanslag op de verlichtingswaarden': over de nieuwe vreemdelingenwet van staatssecretaris Theo Francken (N-VA) is de afgelopen weken veel lelijks gezegd. Maar is de wet echt zo grensverleggend?