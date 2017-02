Hans Bonte: 'N-VA laat veiligheidsmensen in de kou staan voor symbolen'

'Twee jaar geleden al formuleerde het Comité P concrete aanbevelingen', zegt Hans Bonte (SP.A). Hij besprak die aanbevelingen vorige week, toen ze werden besproken in een parlementaire begeleidingscommissie. 'Na twee jaar heeft de federale regering daar nog niets mee gedaan. De schotten tussen de politiediensten zijn nog altijd niet ondergeschikt aan de veiligheid van het land, waardoor de informatie niet doorstroomt. Dat is nochtans een van de hete hangijzers van de onderzoekscommissie. Er zijn ook nog altijd te weinig allochtone medewerkers bij de politie en Arabischsprekenden bij de Staatsveiligheid. De topman van de staatsveiligheid, Jaak Raes, heeft dat met zoveel woorden toegegeven: hij heeft te weinig volk dat thuis is in die milieus. Of denk aan Mechelen. Een allochtone politiemedewerker bracht gevoelige en waardevolle informatie aan, maar hij botst op reserve wegens zijn afkomst. Na twee jaar is er nog steeds te weinig diversiteit. En inzetten op wijkpolitie wordt belet omdat dreigingsniveau drie nog altijd van kracht is. Dat bepaalt onder meer dat een agent niet alleen mag zijn in een politiekantoor. En dus gaan de meeste dicht. Kortom: de problemen zijn bekend, de aanbevelingen zijn duidelijk, maar de regering slaagt er niet in om ze uit te voeren.

...