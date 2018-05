Gentse schepen over problemen rond SoGent: 'Ik moest ingrijpen'

Binnen het Gentse stadsbestuur is woensdag overlegd over de problemen rond SoGent. Schepen van Stadsontwikkeling Sven Taeldeman (Sp.a) belooft alle beschikbare informatie over de aanbesteding van enkele vastgoeddossiers door te spelen aan het parket.