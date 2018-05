Gerechtelijk onderzoek naar vastgoedtransacties stad Gent

Didier Nachtergaele, de ontslagen algemeen directeur van stadsontwikkelingsbedrijf SoGent, dient een klacht in bij de Gentse onderzoeksrechter. Hij wil laten onderzoeken of er strafbare feiten zijn gebeurd bij een aantal vastgoedprojecten van SoGent. Knack kon een vernietigend dossier over de za inkijken en had een exclusief gesprek met Nachtergaele: 'Ik ben geliquideerd als klokkenluider'.