Generaal-majoor Lutgarde Claes breekt door het glazen plafond: 'We hebben geen schietgrage cowboys nodig'

Lutgarde Claes, de eerste vrouwelijke generaal in het Belgisch leger, wordt binnenkort ook de eerste vrouwelijke rector van de Koninklijke Militaire School. 'Het is belangrijk dat de militaire top duidelijke signalen uitzendt dat seksisme binnen defensie uitgesloten is.'