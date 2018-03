Francken mag Syriëstrijder niet uitwijzen: 'Wat moet ik dan wel met Syriëstrijders doen?'

Bilal S., alias Abou Safiya, maakte deel uit van de cel van Khalid Zerkani, volgens het federaal parket de grootste ronselaar van jihadisten in ons land . In 2015 stond hij samen met Zerkani en 29 andere verdachten in Brussel terecht en werd hij veroordeeld tot vijf jaar cel. Hij was in september van dat jaar naar Syrië gereisd. In juni 2017 kwam Bilal S. vrij.

Omdat hij de Marokkaanse nationaliteit heeft, wilde de Dienst Vreemdelingenzaken hem zijn verblijfsrecht ontnemen en terug naar Marokko sturen. DVZ baseerde zich daarvoor op zijn veroordeling en op de analyse van antiterreurorgaan OCAD, dat Bilal S. in de loop van vorig jaar twee keer het dreigingsniveau drie toekende en hem dus als gevaarlijk bestempelde. Maar ons land mag de man voorlopig niet naar Marokko terugsturen.

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen heeft de beslissing van de DVZ bij uiterst dringende noodzakelijkheid geschorst, omdat de DVZ geen stappen heeft ondernomen om garanties te krijgen dat Bilal S. bij zijn terugkeer niet onmenselijk wordt behandeld. Dat is een schending van artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, oordeelt de Raad.

De DVZ zou wel geargumenteerd hebben dat Bilal S. geen gevaar loopt bij zijn terugkeer, maar dat zou volgens de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen gebeurd zijn op basis van "nogal eenzijdige citaten uit bronnen".

Staatssecretaris Francken reageert verbolgen in een vlog op Facebook. 'U moet mij eens uitleggen wat ik dan wel met Syriëstrijders moet doen. Ik weet het ook niet meer. De rechterlijke instanties maken het op de duur zo moeilijk om nog een efficiënt beleid te kunnen voeren.'