Fipronil in eieren: regering richt taskforce op

Tijdens het overleg tussen de overheid en de betrokken sectoren werden donderdag nog geen concrete financiële engagementen gedaan. 'Maar we hebben onze verschillende vragen voor steun kunnen voorleggen', zegt Sonja De Becker van de Boerenbond. 'Die vragen zullen nu door de taskforce verder onderzocht worden en vervolgens worden uitgewerkt', aldus nog de Becker, die het had over een 'positief gesprek.'

'We zijn tevreden over dit overleg', klinkt het ook bij Hendrik Vandamme van het Algemeen Boerensyndicaat (ABS). 'Alle producenten moeten nu snel weten waar ze aan toe zijn.'

De sectoren die getroffen worden door de fipronil-crisis zaten donderdagmorgen samen met ministers van de verschillende regeringen om te overleggen over steunmaatregelen. De ministers gaven voor de aanvang van het overleg aan dat ze openstaan voor ondersteuning voor de bedrijven. 'We komen luisteren naar een sector in crisis. We zullen bekijken wat we kunnen voor de betrokken bedrijven, om ervoor te zorgen dat ze niet overkop gaan', gaf vicepremier Kris Peeters aan. Hij dacht daarbij onder meer ook aan de mogelijkheid om tijdelijke werkloosheid te voorzien. 'In het verleden zijn er al injecties gedaan door regeringen, dat moet nu ook kunnen', zegt ook minister van Volksgezondheid Maggie De Block.

'Veroorzaker betaalt schade'

De verschillende ministers gaven aan dat de schade aan de bedrijven uiteindelijk zal moeten betaald worden door degenen die de crisis veroorzaakt hebben. Maar omdat het om een lang aanslepende procedure dreigt te gaan, willen de ministers wel bekijken of het mogelijk is om bijvoorbeeld kredieten te voorzien om die periode te overbruggen.

Onder meer de middenstandsorganisaties Unizo, NSZ, de handelsfederatie Comeos en de landbouworganisaties Boerenbond, Algemeen Boeren Syndicaat (ABS) en Fugea waren aanwezig.

Voorts namen nog premier Charles Michel en de vicepremier Jan Jambon en minister van Landbouw Denis Ducarme deel aan het overleg in de Wetstraat 16. De Vlaamse regering werd vertegenwoordigd door Hilde Crevits.