'EU-taskforce moet toezien op voedselveiligheid in Europa'

'Ik vraag een EU-taskforce, die controlebevoegdheid heeft op Europees niveau, ter bescherming van de consument', zei hij in de krant Neuen Osnabrücker Zeitung. De minister verwees naar de eiercrisis in Nederland en België, 'waar door onenigheid tussen nationale autoriteiten informatie ter bescherming van de volksgezondheid van miljoenen Europeanen bleef liggen'. En ook de Duitse boeren vinden het niet kunnen dat bepaalde informatie veel te laat doorstroomt. 'We hebben waardevolle tijd verloren, om de verspreiding van eieren op de Europese markt tegen te houden', zei Udo Hemmerling van de Duitse boerenbond. Het Europese waarschuwingssysteem moet volgens hem beter functioneren. Duitse boeren zullen schadevergoeding moeten eisen bij de veroorzakers van de crisis, 'zij die het verboden fipronil hebben gemengd onder het ontsmettingsmiddel', aldus Hemmerling.

Ook de Franse minister van Landbouw, Stéphane Travert, wil een veel snellere en efficiëntere uitwisseling met de buurlanden. Travert sprak zich uit voor betere controlemechanismen en meer transparantie met de partners 'aangezien de betreffende loten zowel uit Nederland als uit België komen'. De minister bekritiseerde het grote tijdsverschil tussen het moment dat de besmette eieren het Franse grondgebied werden binnengebracht en het moment dat Frankrijk werd geïnformeerd over de crisis, 'waardoor het niet meer mogelijk was om onmiddellijk op te treden'. 'Die samenwerking moet in de toekomst beter verlopen', aldus de minister, die eraan toevoegde eind augustus in het kader van een informele Europese Raad Landbouw en Visserij in Tallinn een Europees initiatief te willen lanceren.